В Крыму снова раздавали квартиры
14:20, 07 января 2010Крым
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На очереди - керченские семьи
24 семьи получили ордера на квартиры в доме в сакском селе Уютное в Крыму.
От имени украинского правительства их вручила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, сообщила пресс-служба министерства.
Большинство семей ожидали квартиры почти три десятка лет, говорится в сообщении.
По словам ДЕНИСОВОЙ, поименные списки граждан были утверждены на заседании Кабинета министров Украины.
„Программа покупки жилья Государственным ипотечным учреждением решает две важные задачи - помогает людям улучшить свои жилищные условия и поддерживает строительную отрасль в период жесткого финансового кризиса”, - сказала министр.
В ближайшее время 19 семей получат новое жилье в Керчи.
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