В Крыму снова раздавали квартиры

24 семьи получили ордера на квартиры в доме в сакском селе Уютное в Крыму.

От имени украинского правительства их вручила министр труда и социальной политики Людмила ДЕНИСОВА, сообщила пресс-служба министерства.

Большинство семей ожидали квартиры почти три десятка лет, говорится в сообщении.

По словам ДЕНИСОВОЙ, поименные списки граждан были утверждены на заседании Кабинета министров Украины.

„Программа покупки жилья Государственным ипотечным учреждением решает две важные задачи - помогает людям улучшить свои жилищные условия и поддерживает строительную отрасль в период жесткого финансового кризиса”, - сказала министр.

В ближайшее время 19 семей получат новое жилье в Керчи.