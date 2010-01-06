В Крыму сожгли чучело Тягнибока

До 800 активистов организации «Русское единство», Компартии и партии «Союз» в среду вечером собрались в Симферополе возле здания гостелерадиокомпании, где планировалось выступление кандидата на пост президента Украины, лидера объединения «Свобода» Олега ТЯГНИБОКА, протестуя против его приезда в Крым.

Митингующие сожгли чучело с изображением ТЯГНИБОКА с фашистским крестом на груди.

Пикетчики скандировали: «Бандеровцы, вон из Крыма!» и «Фашизм не пройдет!».

За общественным порядком во время акции наблюдало значительное количество милиционеров.

Телекомпания «Крым» показала предвыборный ролик ТЯГНИБОКА.

«Насколько я знаю, он (ТЯГНИБОК) отменил (прямой) эфир, поскольку не хочет устраивать столкновений в святой вечер», - сказал по телефону УНИАН представитель пресс-службы крымской организации «Свободы».

Как известно, ТЯГНИБОК выступает за изменение статуса Крыма с автономного на областной и отмену специального статуса Севастополя.