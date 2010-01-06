Украине нужно создать запас нефти – Тигипко

Украине нужно создать запас нефти и нефтепродуктов, считает кандидат на пост президента Сергей ТИГИПКО, сообщила его пресс-служба.

«Украина - крупнейшее европейское государство, которое потребляет значительный объем энергоресурсов. Отсутствие нефтяного запаса делает нас беззащитными перед угрозой сокращения поставок нефти или резких скачков цен на нее», - заявил ТИГИПКО.

По его мнению, рынок нефти становится все более непредсказуемым. «Чтобы снизить риски для экономики, Украине нужно выстраивать собственную систему защитных мероприятий», - считает кандидат в президенты.

Ведущие государства давно поняли, какое влияние на их экономики могут иметь цены на нефть, и позаботились о превентивных мероприятиях, отметил политик. «Во-первых, это наращивание собственной добычи нефти, если позволяют природные условия. У Украины такая возможность есть. Новые технологии помогут вдохнуть жизнь в старые месторождения на континентальной части страны, почти неосвоенными остаются шельфы Черного и Азовского морей», - сказал ТИГИПКО.

По его мнению, росту добычи нефти в Украине мешают непродуманная лицензионная политика власти, а также коррупция и бюрократия в профильных ведомствах - это не позволяет выстроить выгодные отношения с иностранными инвесторами.