В Севастополе избит депутат

В Севастополе возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений депутату городского совета Леониду ЛОПАЦКОМУ, сообщил начальник севастопольской милиции Валерий ПЕТУХОВ.

«В обстоятельствах надо разбираться. Сам потерпевший, к сожалению, ничего пояснить не может, он не помнит, вероятно, исходя из характера травм - у него черепно-мозговая травма и телесные повреждения в области глаза», - сказал ПЕТУХОВ на сессии горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, до этого депутат Василий ПАРХОМЕНКО заявил, что ЛОПАЦКИЙ был жестоко избит и ограблен в подъезде собственного дома 25 декабря.

«Сейчас (он) находится с тяжелыми травмами в больнице», - сказал депутат.

ПАРХОМЕНКО отметил, что пострадавший - «не только депутат, он и общественный деятель, председатель Союза советских офицеров».