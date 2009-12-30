Памятник Сталину может появиться в Крыму

Установить в Симферополе памятник Владимиру Ленину и Иосифу Сталину предлагает лидер крымских коммунистов Леонид ГРАЧ, сообщает пресс-служба республиканского комитета Компартии.

Предложение коммунист высказал в среду на митинге в Симферополе в честь 87-ой годовщины образования СССР.

«Леонид ГРАЧ высказал предложение установить памятник в Сквере Героев социалистического труда Симферополя Ленину и Сталину как символ советской эпохи, боевой и трудовой славы советского народа. Это предложение было воспринято участниками митинга аплодисментами», - сказано в сообщении.

30 декабря в Сквере героев соцтруда сторонники Компартии открыли стелы с названиями крымских городов и предприятий, награжденных советскими орденами.