Памятник Сталину может появиться в Крыму
18:56, 30 декабря 2009Крым
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Коммунисты праздновали 87-летие СССР
|Леонид Грач и актер в образе Сталина
Предложение коммунист высказал в среду на митинге в Симферополе в честь 87-ой годовщины образования СССР.
«Леонид ГРАЧ высказал предложение установить памятник в Сквере Героев социалистического труда Симферополя Ленину и Сталину как символ советской эпохи, боевой и трудовой славы советского народа. Это предложение было воспринято участниками митинга аплодисментами», - сказано в сообщении.
30 декабря в Сквере героев соцтруда сторонники Компартии открыли стелы с названиями крымских городов и предприятий, награжденных советскими орденами.
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