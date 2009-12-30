Российская аквалангистка пропала в Черном море

Жительницу России, которую волной отнесло в Черное море во вторник в западном Крыму, ищут украинские спасатели.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, четыре жителя Москвы отдыхали в урочище в десяти километрах от черноморского села Оленевка.

Молодой мужчина и девушка решили совершить погружение в аквалангах, несмотря на волнение моря 3-4 балла и ветер со скоростью 15-20 метров в секунду.

«При попытке зайти в море сильная волна сорвала с девушки маску и загубник. Ее кинуло на камни. Мужчина пытался помочь, но сильное волнение моря делало эти попытки невозможными, и его самого понесло в море», - сообщают спасатели.

Волна выбросила 25-летнего россиянина на скалы. Там его нашли бойцы МЧС. Мужчину отправили в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переохлаждением.

Ведутся поиски 23-летней девушки.