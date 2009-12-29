Куницын: 30 мая - оптимальная дата для выборов в Крыму

Председатель севастопольской городской государственной администрации, депутат крымского парламента Сергей КУНИЦЫН считает 30 мая 2010 года оптимальной датой выборов в местные советы.

«Я поддерживаю, чтобы выборы в Верховный Совет Крыма тоже состоялись в этот день», - сказал КУНИЦЫН сегодня на пресс-конференции в Севастополе на вопрос: согласен ли Блок Куницына с назначением выборов местные советы на 30 мая.

«Коль вся страна будет переизбирать депутатов местных советов, в том числе в Крыму и Севастополе, городские, сельские и поселковые советы, председателей советов, сама логика подсказывает: почему Крым вдруг должен… У Севастополя и Киева тоже особый статус, но они все будут избираться 30 мая», - заявил крымский депутат.

«Даже в целях экономии бюджетных средств надо провести выборы во все местные советы, в том числе и в парламент Крыма, в один день - 30 мая 2010 года», - подчеркнул КУНИЦЫН.

В сентябре 2008 года парламент Крыма принял постановление о внесении изменений в статью 22 Конституции автономии об увеличении срока полномочий крымских депутатов с 4-х до 5-ти лет.

В марте 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон, который предусматривает внесение изменений в крымскую Конституцию в части продления срока полномочий депутатов ВР автономии, при этом оговаривается: изменения вступают в силу после избрания нового состава парламента республики, то есть действие документа не распространяется на нынешний созыв.

В июне крымские депутаты обратились в КС с просьбой признать неконституционным решение ВР о назначении выборов в парламент автономии на 2010 год.

22 декабря Конституционный Суд признал неконституционным определение года проведения выборов в ВР АРК в законе об утверждении изменений в статью 22 Конституции автономии. По мнению КС, Верховная Рада Украины вмешалась в компетенцию крымского парламента.

23 декабря председатель парламента автономии Анатолий ГРИЦЕНКО заявил, что ВР Крыма не собирается продлевать себе полномочия до 2011 года.