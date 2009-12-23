Верховный суд требует передать дело мажора из Крыма в Запорожье

Верховный суд Украины принял решение о рассмотрении дела об аварии с участием сына депутата городского совета Симферополя Виталия ФАЙНГОЛЬДА, в результате которой погибла мотоциклистка Анна Мишуткина, в Апелляционном суде Запорожской области, утверждает крымская милиция.

«Верховный суд Украины обязал Апелляционный суд Крыма направить материалы уголовного дела в Апелляционный суд Запорожской области», - сообщила пресс-служба Главного управления МВД в автономии.

«Не исполнение Апелляционным судом АРК решения Верховного суда Украины о передаче дела ... станет основанием для отмены отказа в удовлетворении апелляционной жалобы потерпевшего Александра ГОППЕ, вынесенного 22 декабря», - добавили в милиции.

16 сентября 2008 года в Симферополе произошла авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley. Мотоциклистка скончалась на месте ДТП. Как установили эксперты, Bentley двигался со скоростью 171 километр в час.

6 ноября 2009 года Железнодорожный райсуд Симферополя признал обоюдную форму вины участников аварии. Суд приговорил ФАЙНГОЛЬДА к трем годам лишения свободы с лишением права управлять транспортом на три года, решив при этом освободить его от наказания с испытательным сроком два года.

Бывший муж Мишуткиной Денис МИШУТКИН, на попечении которого находится ее несовершеннолетняя дочь, получил от ФАЙНГОЛЬДА 500 тыс. грн. и не имеет к нему претензий.

Отец Мишуткиной требовал выплатить ему 500 тыс. грн. компенсации морального вреда. ГОППЕ получил от ФАЙНГОЛЬДА 125 тыс. грн. Суд отказал в удовлетворении его иска о взыскании компенсации.

Начальник милиции Крыма Геннадий МОСКАЛЬ обратился в Верховный суд Украины с просьбой изменить подсудность дела об аварии.

22 декабря Апелляционный суд Крыма отклонил апелляционные жалобы прокуратуры и отца мотоциклистки, оставив без изменений приговор райсуда.