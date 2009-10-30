Бал хризантем в Крыму (фото)
14:36, 30 октября 2009Крым
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Буйство красок за смешные деньги
Бал хризантем работает в Никитском ботаническом саду в Крыму.
Культуре хризантем – 2,5 тысячи лет.
Хризантема – традиционный цветок для Юго-Восточной Азии. В Японии ее считают цветком мудрости и долголетия.
Выставка хризантем под открытым небом – уникальное ежегодное событие, проходящее в Никитском ботсаду с 1953 года.
В экспозициях демонстрируются многочисленные сорта и группы хризантем: от мелкоцветковых бордюрных до крупноцветковых высокорослых, с соцветиями самых разнообразных форм, размеров и окрасок.
Благодаря красоте и разнообразию цветов выставка известна далеко за пределами Крыма.
Хризантемами любовался Алексей Сувиров, УНИАН
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