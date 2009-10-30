Бал хризантем в Крыму (фото)

Бал хризантем работает в Никитском ботаническом саду в Крыму.

Культуре хризантем – 2,5 тысячи лет.

Хризантема – традиционный цветок для Юго-Восточной Азии. В Японии ее считают цветком мудрости и долголетия.

Выставка хризантем под открытым небом – уникальное ежегодное событие, проходящее в Никитском ботсаду с 1953 года.

В экспозициях демонстрируются многочисленные сорта и группы хризантем: от мелкоцветковых бордюрных до крупноцветковых высокорослых, с соцветиями самых разнообразных форм, размеров и окрасок.

Благодаря красоте и разнообразию цветов выставка известна далеко за пределами Крыма.

Хризантемами любовался Алексей Сувиров, УНИАН