Церковь призывает не праздновать Хэллоуин

Симферопольская и Крымская епархия Украинской православной церкви Московского патриархата призывает молодежь не отмечать Хэллоуин.

«Православная церковь призывает всех своих верных чад, всех, кто считает себя христианином и всех наших соотечественников выразить свой протест против этого "праздника", не принимать никакого участия в действиях, направленных на поклонение сатане даже в шуточной форме, а родителей - не допускать, чтобы их дети принимали участие в подобных мероприятиях, проводимых в школах и других учебных заведениях», - сказано в обращении пресс-службы епархии.

Хэллоуин отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября. Принято надевать костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Неотъемлемый символ Хэллоуина - тыквенная голова. Праздник широко отмечается на Западе, в последнее время он начал пользоваться популярностью в молодежной среде Украины.

В епархии отмечают, что Хэллоуин «является духовно опасным для любого человека, потому что участвующие в нем люди унижают и уничтожают образ Божий в себе». «Именно поэтому язычники, сатанисты, колдуны и ведьмы считают этот день своим. Мало того, американская церковь сатаны объявила этот день своим конфессиональным праздником», - сказано в заявлении.