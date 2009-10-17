Крымские регионалы выдвинули кандидата в президенты

Конференция крымской организации Партии регионов выдвинула лидера регионалов Виктора ЯНУКОВИЧА кандидатом в президенты Украины, сообщил журналистам народный депутат Василий ДЖАРТЫ, курирующий Крым по партийной линии.

«Партийная организация выдвинула кандидата в президенты и (решила) ходатайствовать перед съездом поддержать это выдвижение», - сказал он.

Кроме того, конференция избрала 34 человека от Крыма для участия в съезде партии.

Помимо этого, заявил ДЖАРТЫ, участники конференции осудили высказывания экс-председателя крымской организации Партии регионов, бывшего члена фракции Партии регионов в парламенте, народного депутата Василия КИСЕЛЕВА.

«КИСЕЛЕВ вырыл для себя огромнейший ров, через который ему не перепрыгнуть. Он остался на одной стороне, я так думаю, с действующей властью, а партия и люди, которые поддерживают партию, активные ее члены, - на другой стороне», - заявил депутат.