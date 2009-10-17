Машина влетела в электроопору в Крыму: двое погибших
13:27, 17 октября 2009Крым
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Авария около села Лозовое
Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с опорой электросети в Крыму.
Пресс-служба крымского управления МЧС сообщила сегодня, что информация об аварии на трассе Харьков – Симферополь около села Лозовое поступила к спасателям в пятницу вечером.
В опору врезался автомобиль ВАЗ-2109.
Вcледствие дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир машины.
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