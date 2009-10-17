91-летний дед гендиректора «Артека» после обыска (фото)
Иван Арчаков имеет госнаграды
91-летний дедушка генерального директора Международного детского центра "Артек" Бориса Новожилова, бывший полковник КГБ Иван Арчаков после обыска квартиры, в которой он проживает в Киеве.
Квартиру обыскали 16 октября.
По словам Арчакова, один из работников правоохранительных органов представился следователем главного управления МВД. Все милиционеры были в гражданском. Один из понятых, присутствующий на обыске, оказался жителем Кировоградской области.
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Также Арчаков сообщил, что при обыске из квартиры исчезли два детских фото из семейного архива.
Борис Новожилов по уголовному делу о развращении несовершеннолетних сейчас не имеет никакого процессуального статуса (свидетеля, подозреваемого или обвиняемого).
Фото Александра Синицы / УНИАН