91-летний дед гендиректора «Артека» после обыска (фото)

91-летний дедушка генерального директора Международного детского центра "Артек" Бориса Новожилова, бывший полковник КГБ Иван Арчаков после обыска квартиры, в которой он проживает в Киеве.

Квартиру обыскали 16 октября.

По словам Арчакова, один из работников правоохранительных органов представился следователем главного управления МВД. Все милиционеры были в гражданском. Один из понятых, присутствующий на обыске, оказался жителем Кировоградской области.

Также Арчаков сообщил, что при обыске из квартиры исчезли два детских фото из семейного архива.

Борис Новожилов по уголовному делу о развращении несовершеннолетних сейчас не имеет никакого процессуального статуса (свидетеля, подозреваемого или обвиняемого).

Фото Александра Синицы / УНИАН