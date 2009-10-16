Кто тронет «Артек» – попадет в суд

Международный детский центр “Артек” будет защищать свою честь в суде.

Генеральный директор “Артека” Борис НОВОЖИЛОВ уточнил, что судебные иски о защите чести, достоинства и деловой репутации будут поданы от юридического лица – госпредприятия МДЦ “Артек”, от него лично, а также от всех других сотрудников центра, имена которых упоминаются в комментариях ряда народных депутатов и должностных лиц в контексте причастности к насилию над детьми.

“Ничего такого на территории центра не происходило, и не могло быть в принципе”, – утверждает НОВОЖИЛОВ.

“Артек” не имеет никакого отношения к уголовному делу, которое расследуется по фактам насилия над детьми в одной из семей, заявил гендиректор.

“Я не знаю и не могу знать, что случилось в этой семье”, – сказал НОВОЖИЛОВ.

Он знает, что в насилии над своими приемными детьми обвиняется журналист, работавший на одном из украинских телеканалов и на полставки редактором журнала “Артек”.

Гендиректор не исключил, что увязка территории “Артека”, его сотрудников со скандалом является реализацией технологии грязной политической борьбы с целью дискредитации политических оппонентов, а также последующего захвата земель и объектов на южном побережье Крыма.

По его словам, “все дети в “Артеке” в течение 24 часов в сутки находятся на охраняемой территории, под надзором и контролем взрослых”.

Как сообщил НОВОЖИЛОВ, территорию центра охраняют и контролируют 130 сотрудников милиции и 90 работников гражданской охраны.

“Безопасность ребенка всегда была самым главным приоритетом работы “Артека”, – отметил он.

“Я категорически не допускаю, что дети могли привлекаться к каким-то порносъемкам – это невозможно. Я обращаюсь ко всем, у кого осталась хоть капля совести: мы сегодня убиваем “Артек”, – сказал НОВОЖИЛОВ. Он добавил, что сотрудники центра “облиты такой грязью, от которой отмыться будет очень сложно”.

Гендиректор заявил, что “политики, которые распространяют лживую информацию о “Артеке”, ставят под удар не только репутацию центра, но и всего государства”.

По мнению НОВОЖИЛОВА, “первое, что должны сейчас сделать все чиновники и политики, причастные к этому скандалу, это успокоить детей и родителей и сказать: “Артек” является самым безопасным местом в мире для детского отдыха”.