В Украине нет проблем с русским языком - Ющенко
Опыт Бельгии не подойдет
Украине не подойдет опыт Бельгии по использованию нескольких государственных языков, заявил Президент Виктор ЮЩЕНКО журналистам в Брюсселе.
По его словам, решение языкового вопроса не может иметь кальки.
“В Украине нет проблемы русского языка... В Украине есть проблема украинского языка”, – сказал ЮЩЕНКО.
По его мнению, существует проблема в плане идентичности нации.
Сегодня важно говорить о политике возрождения украинского языка при безусловном соблюдении европейской языковой политики обеспечения прав меньшинств, добавил глава государства.
Президент Сената Бельгии Анри дэ ДЕКЕР, говоря об использовании нескольких государственных языков в стране, подчеркнул: “Мы считаем это фактором взаимообогащения, хотя, возможно, это осложняет нам политическую жизнь”.