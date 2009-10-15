Артек безопасен для детей - замгенпрокурора

У прокуратуры нет данных о причастности депутатов к растлению детей, заявила журналистам заместитель генерального прокурора Украины Татьяна КОРНЯКОВА.

«Я связывалась с прокурором Автономной Республики Крым: у него нет данных на сегодня относительно причастности хоть какого-то народного депутата Украины к факту совершения позорного преступления», - сказала она.

Надзорное ведомство ежегодно проверяет соблюдение законодательства по правам детей, организации их отдыха в «Артеке». «Никакие такие нарушения никогда выявлены не были. Напротив, я хочу отметить, что организация и отдых детей, их воспитание находятся на очень высоком уровне», - отметила КОРНЯКОВА.

Заместитель начальника Главного управления надзора за соблюдением законов по правам, свободам и защите интересов государства гегпрокуратуры Наталия ШЕСТАКОВА, которая регулярно инспектирует «Артек», также заявила: проверки серьезных нарушений не выявляли.

«Если и было отдельное преступление, с ним разберутся следственные органы. Но это точно не система, и такие вопросы не возникали ранее», - сказала она.

ШЕСТАКОВА предполагает, что дело носит политический характер, и те, кто его продвигают, меньше всего заботятся о детях, а поднятая шумиха дискредитирует «Артек».

По ее мнению, «негуманно использовать молодежный лагерь» для сведения политических счетов.