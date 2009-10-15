Янукович оторвал бы педофилам кое-что

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ грозится оторвать «одно место» насильникам детей.

«Если такой факт был, если он подтвердиться… Я бы им поотрывал то место, которого у вас нет», - сказал ЯНУКОВИЧ журналистке, задавшей вопрос о том, что Партия регионов инициировала скандал, связанный с изнасилованием детей.

Лидер регионалов отметил, он пока не обсуждал инцидент в Крыму с однопартийцем Вадимом КОЛЕСНИЧЕНКО, который выступил с заявлением, вызвавшим общественный резонанс.

«Он - народный депутат, который работает там, на округе на своем. Наверное, он эту информацию откуда-то получил. Я еще с ним не встречался и не говорил на эту тему», - подчеркнул ЯНУКОВИЧ.