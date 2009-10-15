Из Крыма доносятся возгласы поддержать Тимошенко

Ряд руководителей предприятий, представителей интеллигенции и деловых кругов Крыма призывают политиков, считающих себя демократами и заявивших о желании баллотироваться на пост Президента Украины, отказаться от амбиций и поддержать лидера «Батьківщини», нынешнего премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

«Из-за эгоистических амбиций некоторых политиков, лагерь демократических сил раздроблен. И при таком количестве претендентов в Президенты победа может достаться выдвиженцу от олигархических кланов. В этом случае Украину ждут внутренние конфликты, раскол и потеря государственности», - говорится в принятом сегодня на собрании в Симферополе обращении, текст которого распространила в четверг инициативная группа.

По мнению авторов воззвания, ТИМОШЕНКО - единственная из претендентов на президентский пост, кто способен «вывести страну из кризиса, сохранить мир и межнациональное согласие».

«Забудьте о личных амбициях, снимите свои кандидатуры и поддержите на предстоящих выборах Юлию ТИМОШЕНКО. Весь украинский народ вам будет благодарен и адекватно оценит ваше самопожертвование», - говорится в обращении к представителям демократических сил.