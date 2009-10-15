Парламент обсудит секс-скандал

Развращение детей в Крыму станет предметом обсуждения в парламенте Украины, считает его председатель Владимир ЛИТВИН.

«Я понимаю, что эта тема (изнасилование несовершеннолетних) будет предметом рассмотрения в Верховной Раде Украины», - сказал он сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

ЛИТВИН отметил: речь идет не о каком-то частном случае, а фактически об авторитете государства.

Глава парламента заявил, что, как только поступили сообщения об инциденте, он обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой, не нарушая тайны следствия, предоставить ему информацию.

«Я стою на том, что истина должна быть установлена, и решения должны быть самые жесткие», - сказал спикер.

Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО на днях сообщил о развращение двух детей в международном центре «Артек» в Крыму. Администрация лагеря заявляет, что изнасилования детей невозможны на территории «Артека».

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил о задержании отца двух детей. Установлено, что несовершеннолетних вывозили на частную квартиру, где совершали с ними действия, квалифицируемые как развращение. Трое работников «Артека» проходят по делу о растлении в качестве свидетелей.

«Артек» требует от политиков прекратить дискредитацию детского центра.