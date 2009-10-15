Литвин: есть Будапештский меморандум. Зачем Украине НАТО?

Украине не следует вступать в НАТО, а нужно стремиться к повышению правового статуса Будапештского меморандума, гарантирующего безопасность страны, считает председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

«Есть Будапештский меморандум. Правда, это политический документ, правда, о нем забыли, но я радуюсь тому, что сейчас - после постоянных моих напоминаний - к этой теме возвращаются. Он (меморандум) должен получить статус политико-правового документа. Под ним стоят подписи ядерных государств, которые обязуются гарантировать нам (Украине) территориальную целостность и национальную безопасность. Зачем нам еще НАТО?», - сказал глава парламента сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Будапештский меморандум Украина подписала 5 декабря 1994 года в связи с присоединением страны к договору о нераспространении ядерного оружия. Гарантами безопасности Украины выступили Российская Федерация, Великобритания, Северная Ирландия и Соединенные Штаты Америки.

ЛИТВИН также сообщил, что в парламент внесен законопроект депутата из его фракции Олега ЗАРУБИНСКОГО, в котором предлагается «изъять положение о курсе Украины на вступление в НАТО» из внешнеполитических документов.