Литвин хочет воскресить проект Путина-Кучмы

Украине нужно наладить диалог с Российской Федерацией и возобновить переговоры о создании Единого экономического пространства, считает председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

«Сегодня, учитывая архисложную экономическую ситуацию, Украина должна инициировать возобновление переговоров о создании Единого экономического пространства с Россией, Белоруссией, Казахстаном и со всеми постсоветскими республиками, которые к этому будут готовы», - сказал спикер сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

ЛИТВИН назвал самоубийством любые предложения о том, что «Украина должна что-то создавать на постсоветском пространстве в противовес России».

«Нам необходимо сделать все, чтобы наладить диалог с Россией, ибо (самостоятельно) выйти из этой сложнейшей ситуации (экономического кризиса) практически будет невозможно», - сказал глава парламента, напомнив, что «от общего объема товарооборота Украины 35% - это Россия».

По словам ЛИТВИНА, крупнейшие украинские предприятия, которые «больше всего ощутили удар (из-за кризиса), были завязаны и тесно кооперированы с Россией, в том числе военно-промышленный комплекс».

По его мнению, курс, который провозглашала «оранжевая команда», «показал свою полную несостоятельность». «Тем более, если брать такой интегральный показатель, как ВВП, Украина сегодня на уровне 2004 года», - заявил председатель Верховной Рады.