Литвин исключает второй майдан

Председатель Верховной Рады, лидер Народной партии Владимир ЛИТВИН исключает повторение в 2010 году, когда в Украине будут проходить выборы Президента, массовых акций протеста, как это было в 2004 году.

«Я исключаю возможность повторения в 2010 году 2004 года, хотя не исключаю попыток, что-то делать. Людей никто уже не поднимет, за плату даже», - сказал глава парламента сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

При этом ЛИТВИН, которого считают одним из вероятных кандидатов на участие в президентских выборах, не исключает пересчета голосов после первого тура. «Я, понимая, что это последний бой и решающий самый, беру на себя ответственность утверждать, что настоящее политическое побоище начнется после первого тура», - сказал лидер Народной партии, отметив, что «за исключением одного человека, все будут недовольны первым туром, а для этого есть большущие основания». В частности, ЛИТВИН напомнил о том, как «сегодня поощряют членов комиссий».

«Для меня, как человека, не столь страшна избирательная кампания, как процедура подсчета голосов. Ты думаешь не о том, как быть услышан людьми, а как сделать так, чтобы у тебя не украли (голоса)», - сказал он.