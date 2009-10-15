Тимошенко хочет спецпрограмму для двух военных лицеев

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству обороны на протяжении месяца разработать специальную государственную программу по развитию Киевского военного лицея Ивана Богуна и Севастопольского военно-морского лицея.

«Наша задача – разработать специальную правительственную программу, чтобы можно было говорить о комплексном развитии всей базы – и базы учебы, и базы жизни», – сказала ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что с помощью отдельной государственной программы можно будет обеспечить учебный процесс в военных лицеях на уровне европейских стандартов.

Глава правительства отметила, что в государственном бюджете на 2010 год обязательно будут предусмотрены финансовые ресурсы для реализации этой программы.