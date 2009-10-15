Ющенко взялся за дело педофилов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правоохранительных органов объединить усилия для установления истины в деле о развращении несовершеннолетних и привлечь к ответственности виновных, соообщила главная служба информационной политики секретариата главы государства.

ЮЩЕНКО считает, что правоохранительные органы допускают непонятную таинственность хода расследования дела. При этом следственные органы МВД занимаются волокитой, а надлежащий прокурорский надзор за досудебным расследованием отсутствует.

По данным пресс-службы, глава государства еще в июле поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО тщательным образом проверить информацию, предоставленную в обращении гражданки ПОЛЮХОВИЧ к Президенту.

Она сообщала об изнасиловании ее детей и о ненадлежащем расследовании уголовного дела в Днепровском районном управлении внутренних дел Киева. Президент обратился к генпрокурору с требованием должным образом отреагировать на эти сообщения. Генпрокурор информировал главу государства о возбуждении дела и проверке обстоятельств.

Между тем, в конце сентября в адрес Президента Украины насчет этого дела обратился народный депутат Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО. Секретариат во второй раз обратился к генпрокурору для проверки приведенных заявителем сведений.

Наряду с этим, средствами массовой информации сообщается о причастности к преступлению народных депутатов, работников Международного детского центра «Артек» и других лиц. Однако главе государства официальная информация от правоохранительных органов не поступает, подчеркнули в пресс-службе.

«Создается впечатление, что кому-то хочется скрыть реальные факты и имена участников этих позорных действий. Иначе трудно объяснить, почему органы, ответственные за соблюдение правопорядка в стране, начинают выполнять свои непосредственные функции только после приобретения широкого резонанса определенных событий в обществе и вмешательства СМИ. Так это уже было неоднократно – в частности и по делу бывшего народного депутата Украины ЛОЗИНСКОГО», – говорится в сообщении.

Президент требует от генпрокуратуры обеспечить объективность расследования в отношении всех фигурантов дела – несмотря на политическое давление, шантаж, должности и мандаты.

Для всестороннего и беспристрастного расследования дела глава государства требует включения в состав следственно-оперативной группы, которая занимается проведением досудебного следствия, работников Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Службы безопасности.

Ход расследования дела находится на непосредственном контроле главы государства.