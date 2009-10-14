Лидера крымских татар предлагают на Нобелевскую премию мира

Президиум Организации непредставленных наций и народов считает важным выдвижение лидера Меджлиса крымских татар Мустафы ДЖЕМИЛЕВА номинантом на Нобелевскую премию мира.

«Нобелевская премия мира повысит осведомленность мирового сообщества о значительных лишениях, перенесенных крымскими татарами (во время депортации), и поможет реализовать цели ненасильственной борьбы за восстановление прав дискриминированных людей», - сказано в резолюции президиума, текст которой распространил отдел внешних связей Меджлиса.

По мнению авторов документа, ДЖЕМИЛЕВ «проявил силу характера и незаурядную стойкость» в проведении ненасильственной кампании по восстановлению прав крымских татар.

«В общей сложности ДЖЕМИЛЕВ провел около 15 лет своей жизни в тюрьмах и лагерях за дело защиты прав человека в Советском Союзе», - сказано в резолюции.

Организация наций и народов, не имеющих представительства (англ. UNPO), - международная неправительственная организация, основанная на добровольном участии. Ее цель - защита интересов коренных народов, не имеющих собственных государств. Организация основана в 1991 году, она стала площадкой для обсуждения проблем для 57 народов, отметили в Меджлисе.

С 8 по 12 октября в Крыму с рабочим визитом находились члены президиума Организации непредставленных наций и народов. Принимающей стороной выступил Меджлис, являющийся одним из основоположников ОННН.

В мае делегаты Всемирного конгресса крымских татар, который проходил в Симферополе, поддержали «многочисленные инициативы» по выдвижению кандидатуры ДЖЕМИЛЕВА номинантом на Нобелевскую премию мира.

Напомним, в 2009 году лауреатом Нобелевской премии мира стал президент США Барак ОБАМА