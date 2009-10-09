Нобелевскую премию мира дали Бараку Обаме

Президент США Барак ОБАМА получил Нобелевскую премию мира за его призывы сократить ядерные арсеналы мировых держав и работу на благо мира на планете, заявил сегодня Нобелевский комитет.

Комитет отметил вклад Б.ОБАМЫ в процесс мирного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, передает Рейтер.

В качестве награды Б.ОБАМА получит 10 млн. шведских крон (1,4 млн. долл.).