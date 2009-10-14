Из Украины экстрадировали литовского киллера

Из Украины в Литву экстрадирован член организованной преступной группировки, который разыскивался Интерполом за совершение ряда разбойных нападений и заказных убийств.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью Министерства внутренних дел, в среду рейсовым самолетом Киев - Вильнюс экстрадирован из Украины гражданин Литвы, 1966 года рождения. Он был передан литовским правоохранителям в линейном участке милиции аэропорта «Борисполь».

Литовца задержали сотрудники киевского и крымского УБОПов на территории Крыма, где он скрывался на протяжении последних 15 лет.

Согласно оперативным данным правоохранительных органов Литвы, экстрадированный является профессиональным киллером, который, находясь в составе ОПГ, исполнял заказ на убийства бизнесменов и конкурентов.

Сейчас ГУБОП проверяет его причастность к совершению преступлений на территории Украины.