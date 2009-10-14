Директор Артека требует от Ющенко отстранить Луценко

Генеральный директор международного детского центра «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ считает, министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО не должен был раскрывать детали уголовного дела о растлении несовершеннолетних и призывает Президента Виктора ЮЩЕНКО отстранить его от исполнения обязанностей.

«Господин ЛУЦЕНКО обратился к Президенту для того, чтобы успокоить ситуацию вокруг «Артека», отстранить некоторых его сотрудников. Я тоже обращаюсь к Президенту, для того, чтобы в Украине было спокойствие, отстранить этого министра от обязанностей», - сказал НОВОЖИЛОВ в среду на пресс-конференции в Гурзуфе.

Он возмущен заявлениями главы МВД. «Сегодняшнее заявление министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО я считаю просто преступлением. Почему преступлением? Нарушен, в принципе, Уголовный кодекс», - сказал гендиректор «Артека».

По его мнению, ЛУЦЕНКО должен был выйти к прессе, «успокоить детей, общественность, и расследовать это дело по УПК». «А он что сделал? Вышел и выложил материалы следствия», - сказал НОВОЖИЛОВ.

Гендиректор «Артека» сообщил, что в связи с расследованием дела по статье «растление несовершеннолетних» проходит один из редакторов журнала «Артек», он работал в лагере на полставки и являлся сотрудником телеканала ICTV. Мужчина задержан.

Гендиректор детского центра также заявил, что, если имеются в виду дети этого человека, они никогда не отдыхали в «Артеке».

Кроме того, НОВОЖИЛОВ заявил, что за педофилию нужно расстреливать.