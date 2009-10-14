Артек жаждет наказания депутатов

Работники Международного детского центра «Артек» (Большая Ялта) требуют снять депутатскую неприкосновенность с народных депутатов Украины Вадима КОЛЕСНИЧЕНКО и Григория ОМЕЛЬЧЕНКО и привлечь их к ответственности за заявления об изнасиловании несовершеннолетних на территории лагеря.

«Мы, коллектив сотрудников «Артека», обращаемся к вам с требованием прекратить политическую вакханалию и втягивание имени «Артек» в предвыборную политическую борьбу», - говорится в открытом письме к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, руководителям СБУ, прокуратуры и МВД, принятом сегодня на митинге работников центра.

Кроме того, коллектив требует создать специальную следственную комиссию ВР по расследованию ситуации, которую «спровоцировало публичное выступление» депутата КОЛЕСНИЧЕНКО.

Сотрудники «Артека» считают недопустимым применение каких-либо санкций к работникам детского центра, в том числе к генеральному директору Борису НОВОЖИЛОВУ.

«Мы взываем к совести политиков, государственных деятелей, правозащитников остановить занесенное над «Артеком» орудие уничтожения, способное погубить будущее страны», - сказано в письме.