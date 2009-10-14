Симоненко думает, что Украина скоро повесится

Взятие кредитов у Международного валютного фонда не поможет Украине выйти из экономического кризиса, считает лидер Коммунистической партии страны Петр СИМОНЕНКО.

«По программе МВФ ни одна страна мира из кризиса не выходила. Кто брал кредиты – это себе на шею петлю бросали, мыло в руки брали, табуретку ставили и сами прыгали с табуретки», – заявил СИМОНЕНКО сегодня в Симферополе.

По мнению лидера коммунистов, в Украине «развал», в структуре власти – «Бог знает, что происходит». «Президенту нечем только заниматься, как памятники сносить. Премьер-министру или правительству нечем заниматься, кроме того, как решать проблемы взятия кредитов МВФ», – сказал СИМОНЕНКО.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Третий транш составил 3,3 млрд. долл. вместо планировавшихся 3,2 млрд. долл.

Четвертый транш в объеме 3,8 млрд. долл. МВФ планирует предоставить Украине до конца 2009 года.