Пенсионерка выпала из троллейбуса
11:10, 14 октября 2009Крым
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Старушка разбила голову
Пенсионерка получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму в результате падения из резко затормозившего троллейбуса в Симферополе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.
Инцидент произошел 13 октября в районе кинотеатра «Космос».
Водитель троллейбуса «Шкода», двигаясь по улице Гагарина со стороны бульвара Ленина в направлении улицы Гайдара, при торможении допустил падение пассажирки и скрылся с места ДТП.
Травмирована 76-летняя жительница Симферополя.
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