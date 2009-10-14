Пенсионерка выпала из троллейбуса

Пенсионерка получила сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму в результате падения из резко затормозившего троллейбуса в Симферополе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Крыма.

Инцидент произошел 13 октября в районе кинотеатра «Космос».

Водитель троллейбуса «Шкода», двигаясь по улице Гагарина со стороны бульвара Ленина в направлении улицы Гайдара, при торможении допустил падение пассажирки и скрылся с места ДТП.

Травмирована 76-летняя жительница Симферополя.