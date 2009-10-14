Два человека погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в Первомайском районе Крыма.

Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, загорание дивана и пола произошло сегодня ночью.

В результате пожара, площадь которого составила два квадратных метра, погибли мужчина и женщина. Загорание ликвидировано. Убыток устанавливается.

«Предварительная причина пожара - неосторожность при курении», - отметили в МЧС.