Два человека погибли при пожаре
10:07, 14 октября 2009Крым
0 0
Причиной называют курение
Два человека погибли при пожаре в одноэтажном жилом доме в Первомайском районе Крыма.
Как сообщает пресс-служба крымского управления МЧС, загорание дивана и пола произошло сегодня ночью.
В результате пожара, площадь которого составила два квадратных метра, погибли мужчина и женщина. Загорание ликвидировано. Убыток устанавливается.
«Предварительная причина пожара - неосторожность при курении», - отметили в МЧС.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter