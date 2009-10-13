Москаль предлагает лишать прав за пьяное управление машиной

Народный депутат Украины, начальник крымской милиции Геннадий МОСКАЛЬ предлагает за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения лишать водителей прав на срок от одного до двух лет.

Депутат внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект ”О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно повышения безопасности дорожного движения” .

Сегодня Кодексом Украины об админправонарушениях предусмотрена ответственность для водителей за пьяное вождение в виде штрафа от 150-ти до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или лишения права управления транспортным средством на срок от одного до двух лет, или общественных работ на срок от 40-ка до 50-ти часов, или админареста на срок от 7-ми до 10-ти суток.

Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть наступление админответственности водителя за превышение скорости движения более чем на 10 километров в час (сегодня - более чем на 20 км/ч).