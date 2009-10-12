Штормовое предупреждение объявлено в Украине
14:21, 12 октября 2009Крым
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С Балкан идет циклон
Штормовое предупреждение объявляет на 13-14 октября в Украине гидрометеорологический центр страны.
В эти дни в связи с перемещением активного циклона с Балкан ожидается осложнение погодных условий: дожди, в западной части сильные и очень сильные, местами с мокрым снегом; в Украине усиление ветра до 15-22 м/с, в Карпатах - 25-30 м/с.
Синоптики прогнозируют 13 октября в западных областях, а 14 октября - на большей части территории страны - понижение температуры на 4-10°.
13 октября в Украине температура ночью 7-12°, на юге - до 16°, днем - 17-22°, в южной и восточной части - 22-27°.
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