100 человек из Севастополя призывают поддержать Тимошенко

Более 100 человек из Севастополя - преподаватели вузов, руководители общественных организаций, юристы, врачи, предприниматели, ветераны Вооруженных сил Украины - призвали демократические силы объединятся вокруг премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и поддержать ее на предстоящих президентских выборах.

«Сложившаяся политическая ситуация в стране ставит перед демократической общественностью одну из важнейших задач: ради будущего Украины, объединить ресурсы и возможности на выборах Президента и выдвинуть единого кандидата», - сказано в обращении к украинским политическим силам.

«Мы, избиратели, не хотим, чтобы наши голоса были бессмысленно распылены среди нескольких демократических кандидатов в Президенты Украины. Мы полагаем, что с учетом всех обстоятельств сегодняшнего дня наиболее перспективной и приемлемой для общества является кандидатура Юлии ТИМОШЕНКО», - отмечается в документе.