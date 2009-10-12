Легковушка упала в обрыв на ЮБК

Легковой автомобиль съехал в обрыв на Южном берегу Крыма, в результате чего погиб 39-летний водитель.

Дорожно-транспортное происшествие произошло во второй половине дня воскресенья, сообщила в понедельник пресс-служба крымского управления МЧС.

«Водитель автомобиля «Опель Кадет», двигаясь в направлении Ялты, не справившись с управлением, съехал в обрыв глубиной около 150-ти метров», - сказано в сообщении.

Сотрудники горного поисково-спасательного отряда с помощью альпинистского снаряжения подняли из обрыва тело погибшего.