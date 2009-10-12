Люди Тимошенко просят Ющенко не отвлекать их всяким бредом

Информация о намерении ликвидировать газету "Флот України" не отвечает действительности и являются грубой провокацией, заявил первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ.

8 октября после посещения тактических учений в Крыму президент Виктор ЮЩЕНКО заявил журналистам, что не допустит закрытия газеты "Флот України" - украиноязычного издания Военно-морских сил страны. "Я даю поручение и командующему, и исполняющему обязанности министра (обороны) дать категорический ответ первому вице-премьер-министру (ТУРЧИНОВУ) о недопустимости проведения закрытия украинских газет", - сказал глава державы. По его словам, выпуск этой газеты является принципиальным с точки зрения демонстрации украинского присутствия в Севастополе.

Пресс-служба ТУРЧИНОВА утверждает, что распоряжений о закрытии газеты не было.

Вице-премьер считает важной ту миссию, которую "Флот України" выполняет в Севастополе как единственная украиноязычная газета региона, и советует политическим провокаторам своим бредом не отвлекать членов правительства от дел. ТУРЧИНОВ надеется, что политики, которые стали источником лживой информации, извинятся.

Вместе с тем, народный депутат Ярослав КЕНДЗЬОР (фракция "Наша Украина - Народная самооборона") на пресс-конференции в Киеве представил копию поручения ТУРЧИНОВА в Министерство обороны, в котором говорится о необходимости определиться с дальнейшим функционированием некоторых предприятий, учреждений и организаций, находящихся в управлении военного ведомства. В перечень 193-х объектов, которые потенциально могут быть ликвидированы или приватизированы, внесена редакция газеты Военно-морских сил "Флот України" (на базе издания также выпускается журнал "Морська держава").

КЕНДЗЬОР призвал представителей национал-демократических сил страны защитить газету "Флот України" от ликвидации.