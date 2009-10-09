180 крымских коррупционеров наказаны

180 человек наказаны за коррупцию за девять месяцев этого года в Крыму - на 30 больше, чем за тот же период 2008-го, сообщила пресс-служба прокуратуры автономии.

К административной ответственности в виде штрафа привлечен 131 нарушитель антикоррупционного законодательства. «Чаще всего попадались госслужащие органов местного самоуправления», - отмечается в сообщении.

К уголовной ответственности суды привлекли 49 коррупционеров, в том числе: 19 милиционеров, 15 должностных лиц органов местного самоуправления, 11 работников пенсионного фонда.

«18 наказаны за взяточничество (как именно - не уточняется). 17 подсудимых приговорены к наказанию в виде лишения свободы, к 14 применено дополнительное наказание в виде конфискации имущества», - сказано в пресс-релизе.

В этом году следователи направили в суд 49 уголовных дел о преступлениях с признаками коррупции, которые причинили ущерб на 1,2 млн. грн. Шестая часть этой суммы возмещена.

В январе-сентябре 2008 года в автономии административное наказание за коррупцию понесли 114 человек, уголовное - 36.