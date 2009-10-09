Авария с участием 5 авто: один человек погиб, пять ранены

Один человек погиб и пять травмированы в результате аварии в Симферополе, сообщила пресс-служба крымской госавтоинспекции.

Днем 8 октября автомобиль «Пежо», совершая обгон, выехал на встречку, врезался в «Шевроле», который двигался во встречном направлении, и столкнулся с ехавшим в попутном направлении «Фордом».

После столкновения «Форд» выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ-21061.

«Шевроле» откинуло на ВАЗ-21063, который двигался за ним.

В результате аварии погиб водитель «Пежо».

Водитель и трое пассажиров «Шевроле» получили травмы.

Также пострадала пассажирка «копейки».

Фото пресс-службы ГАИ Крыма