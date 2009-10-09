Авария с участием 5 авто: один человек погиб, пять ранены
12:36, 09 октября 2009Крым
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«Пежо» решил совершить обгон
Один человек погиб и пять травмированы в результате аварии в Симферополе, сообщила пресс-служба крымской госавтоинспекции.
Днем 8 октября автомобиль «Пежо», совершая обгон, выехал на встречку, врезался в «Шевроле», который двигался во встречном направлении, и столкнулся с ехавшим в попутном направлении «Фордом».
После столкновения «Форд» выехал на полосу встречного движения, где врезался в ВАЗ-21061.
«Шевроле» откинуло на ВАЗ-21063, который двигался за ним.
В результате аварии погиб водитель «Пежо».
Водитель и трое пассажиров «Шевроле» получили травмы.
Также пострадала пассажирка «копейки».
Фото пресс-службы ГАИ Крыма
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