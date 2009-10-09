На Симферополь натравили следственную комиссию парламента

Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию для расследования самовольного захвата земельных участков, незаконного строительства жилых, офисных и развлекательных центров в Симферополе и бездеятельности правоохранительных органов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие постановления о создании комиссии проголосовали 359 из 438 зарегистрированных в сессионном зале народных депутатов.

В состав комиссии вошли депутаты: Алексей БАБУРИН (фракция Коммунистической партии Украины), Валерий БАРАНОВ (фракция Блок Литвина), Ярослав КЕНДЗЁР (фракция НУ-НС), Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО (фракция БЮТ), Эдуард ПАВЛЕНКО (фракция Партии регионов) и Василий КИСЕЛЕВ (внефракционный).

В то же время ВР не избрала председателя ВСК.

В соответствии с проектом постановления, которое внес на рассмотрение парламента КИСЕЛЕВ, он и должен был быть руководителем комиссии.

Возникла правовая коллизия. Сегодня на заседании парламента было оглашено решение фракции Партии регионов об исключении КИСЕЛЕВА из своего состава, он стал внефракционным депутатом.

Представители фракции ПР настаивали на том, что в комиссии должен быть представитель от фракции регионалов, которым не может быть КИСЕЛЕВ. В результате они предложили в состав комиссии ПАВЛЕНКО.

Также регионалы выступали против того, чтобы комиссию возглавил КИСЕЛЕВ.

Во время обсуждения этого вопроса возникла дискуссия, поскольку фракция БЮТ настаивала на том, чтобы голосование постановления предусматривало избрание КИСЕЛЕВА ее руководителем. Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН предложил, чтобы глава был избран не решением парламента, а на заседании комиссии.

«Вам нужны волнения, а мне нужна работающая Верховная Рада», - сказал ЛИТВИН.

По словам первого заместителя руководителя фракции Партии регионов Александра ЕФРЕМОВА, «если эта комиссия создается под чей-то политический заказ, то давайте так и говорить».

Он предложил, в частности, фракции БЮТ по своей квоте выдвинуть кандидатуру КИСЕЛЕВА.

В результате ЛИТВИН поставил на голосование проект постановления без указания руководителя комиссии, то есть парламент проголосовал только за утверждение ее состава.

Постановлением определен срок деятельности ВСК – три месяца со дня принятия этого документа. ВР должна заслушать отчет ВСК о выполненной работе не позже месячного срока со дня принятия постановления.