В Украине новый глава МИД (фото)
11:40, 09 октября 2009Крым
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За проголосовали 240 парламентариев
Петр ПОРОШЕНКО назначен министром иностранных дел Украины.
Постановление о его назначении приняла сегодня Верховная Рада.
Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 240 народных депутатов из 440 зарегистрированных в зале.
В полном составе проголосовали фракции БЮТ и Блока Литвина.
Кандидатуру ПОРОШЕНКО поддержало большинство парламентериев из фракции НУ-НС и по одному - из фракций Партии регионов и КПУ. Кроме того, за проголосовали четверо внефракционных нардепов.
ПОРОШЕНКО принес присягу члена Кабинета министров Украины.
7 октября Президент Виктор ЮЩЕНКО внес кандидатуру ПОРОШЕНКО в парламент.
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