В Украине новый глава МИД (фото)

Петр ПОРОШЕНКО назначен министром иностранных дел Украины.

Постановление о его назначении приняла сегодня Верховная Рада.

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 240 народных депутатов из 440 зарегистрированных в зале.

В полном составе проголосовали фракции БЮТ и Блока Литвина.

Кандидатуру ПОРОШЕНКО поддержало большинство парламентериев из фракции НУ-НС и по одному - из фракций Партии регионов и КПУ. Кроме того, за проголосовали четверо внефракционных нардепов.

ПОРОШЕНКО принес присягу члена Кабинета министров Украины.

7 октября Президент Виктор ЮЩЕНКО внес кандидатуру ПОРОШЕНКО в парламент.