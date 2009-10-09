Джип убил женщину с ребенком
11:05, 09 октября 2009Крым
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Авария на «зебре» в Севастополе
Двадцатипятилетняя женщина и трехлетняя девочка погибли в результате наезда джипа в Севастополе в четверг вечером, сообщила пресс-служба госавтоинспекции города.
32-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь по автодороге Севастополь-Инкерман, на неосвещенном участке наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по «зебре».
Ребенок от полученных травм скончался на месте аварии, женщина - в машине скорой помощи.
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