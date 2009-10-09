Джип убил женщину с ребенком

Двадцатипятилетняя женщина и трехлетняя девочка погибли в результате наезда джипа в Севастополе в четверг вечером, сообщила пресс-служба госавтоинспекции города.

32-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь по автодороге Севастополь-Инкерман, на неосвещенном участке наехал на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть по «зебре».

Ребенок от полученных травм скончался на месте аварии, женщина - в машине скорой помощи.