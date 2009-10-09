За кого готовы голосовать украинцы на президентских выборах (опрос)

28,7% украинцев готовы поддержать лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на выборах Президента.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований “СОЦИС” исследования, презентованные на пресс-конференции в УНИАН.

Второе место занимает премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, за нее готовы проголосовать 19% опрошенных.

Все остальные вероятные кандидаты в Президенты значительно уступают ЯНУКОВИЧУ и ТИМОШЕНКО.

В частности, за народного депутата, лидера “Фронта перемен” Арсения ЯЦЕНЮКА готовы проголосовать 8,2% респондентов, за лидера Коммунистической партии Петра СИМОНЕНКА – 3,6%, за спикера Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА – 2,9%, за действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО – 2,8%, за бывшего председателя Национального банка Сергея ТИГИПКО – 2,6%, за лидера партии “Свобода” Олега ТЯГНИБОКА – 1% опрошенных.

Комментируя результаты исследований, исполнительный директор центра Александр СТЕГНИЙ констатировал, что, по сравнению с июлем 2009 года, рейтинги двух основных кандидатов ЯНУКОВИЧА и ТИМОШЕНКО выросли на 0,9% и 2,1% соответственно, в то же время, рейтинг ЯЦЕНЮКА упал более чем на треть (4,9%).