4% севастопольцев состоят на учете в психушке

4% жителей Севастополя состоят на учете в психиатрической больнице, при этом на фоне других регионов Украины город выглядит неплохо, заявил главный врач городской психбольницы Георгий КАДОМЦЕВ в интервью государственной региональной телерадиокомпании.

«У нас в Севастополе есть положительная тенденция - снижение больных с умственной отсталостью. То есть, стали рождаться более здоровые дети», - сказал он.

Тем не менее, отметил врач, «психическое состояние здоровья севастопольцев нас не удовлетворяет ни в какой мере»: «Достаточно сказать, что у нас на учете состоит 15 тысяч 245 больных, это 4% населения города. Из них по поводу психических заболеваний - 9 тысяч 204 человек, детей - 1 тысяча 256 (в том числе 120 детей-инвалидов), подростков - 380, инвалидов-взрослых - 1 тысяча 700 человек».

Кроме того, сообщил главный врач, «у наркологов города на учете состоит более 6 тысяч человек. Причем с наркоманией - 1 тысяча 67, остальные - больные алкоголизмом. И это нас крайне тревожит. Это еще к нам попадают наиболее тяжелые случаи».

Вместе с тем, отметил КАДОМЦЕВ, «на фоне других регионов Украины Севастополь выглядит хорошо».

Комментируя приведенные недавно харьковским ученым данные о том, что «в Севастополе самая высокая заболеваемость наркоманией», КАДОМЦЕВ отметил: «Мы знаем, у нас самая высокая заболеваемость алкогольными психозами. Пьют одинаково, наркотиков употребляют одинаково. У нас замечательная выявляемость. Вот за счет выявляемости мы так выглядим на фоне других регионов».