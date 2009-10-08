Недофинансирование довело украинскую армию «до ручки»

Из-за недостаточного финансирования украинская армия дошла до критической черты, считает Президент страны Виктор ЮЩЕНКО.

«Я не помню такого некомпетентного отношения к армии, как бюджет 2009 года. Эти же ошибки повторяет бюджет 2010-го», - сказал глава государства в Крыму после проведения тактических учений флота Украины.

ЮЩЕНКО обвинил в сложившейся ситуации премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО.

Президент заявил, что если ситуация не изменится, он не подпишет госбюджет-2010.

По его словам, из-за недостатка средств более 80-ти самолетов и вертолетов не могут подняться в небо, 70 кораблей и судов обеспечения - выполнять боевые задания, 40% бронетехники и артиллерии небоеготовны.

«Я хотел спросить премьер-министра, кому такая армия нужна? Или это заказ чей-то на таком пайке держать украинское войско», - сказал глава государства.

ЮЩЕНКО заявил, что сегодня 25 военных городков обесточены, из них три полностью, а в 22-х, благодаря усилиям Генерального штаба, на несколько часов в день подается электроэнергия.

Он назвал систему правительственного финансирования армии проблемой №1, которая серьезно подрывает патриотический дух армии.

Указывая на краны, которые были задействованы в погрузке торпед во время учений, ЮЩЕНКО отметил, «что на строительстве курятников в Крыму они уже не используются».

Президент потребовал от премьера профинансировать нужды Вооруженных сил страны в 2009 году.

По его данным, сегодня они финансируются лишь на 62% от минимальной потребности.

ЮЩЕНКО заявил, что до конца года армии необходим 1 млрд. 500 млн. грн., чтобы обеспечить ее жизнедеятельность на уровне 2008 года. «И в этом есть дефицит», - сказал глава государства.