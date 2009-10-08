Крыму необходим десяток украинских газет, думает Ющенко

Политики, которые выступают против украинского языка, находятся в оппозиции к народу Украины, считает Президент Виктор ЮЩЕНКО.

«Хочу четко и ясно заявить, и в Крыму особенно: нет языка – нет нации, нет языка – нет государства. Параллель проста и параллель ясна: те, кто будет работать против украинского слова, против украинского языка, будет работать в оппозиции к политике (нынешнего) Президента, будет работать в оппозиции к своему народу», – подчеркнул ЮЩЕНКО сегодня в Крыму.

Глава государства отметил, что жители Крыма, независимо от того, какое у них этническое происхождение, являются гражданами Украины.

ЮЩЕНКО заявил, что не допустит закрытия украиноязычной газеты «Флот Украины» – издания Военно-морских сил страны. «Я даю поручение и командующему, и исполняющему обязанности министра (обороны) дать категорический ответ первому вице-премьер-министру (ТУРЧИНОВУ) о недопустимости проведения закрытия украинских газет», – сказал Президент.

По его мнению, «инициатива правительства должна заключаться в том, как вместо одной украиноязычной газеты в Крыму сделать десяток».