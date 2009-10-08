Крымский спикер выставил шефу милиции иски на 200 тысяч гривен

Председатель Верховной Рады Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО решил судиться с начальником милиции автономии Геннадием МОСКАЛЕМ.

«Два иска уже подготовлены и направлены (в суд)», - сказал он сегодня журналистам.

По данным спикера, сумма ущерба по каждому иску составляет 100 тысяч гривен. «Один иск на 100 тысяч, второй на 100 тысяч», - сказал руководитель крымского парламента.

ГРИЦЕНКО заявил, что, вероятно, это не последние иски против МОСКАЛЯ. «Я думаю, что до тех пор, пока Геннадий Геннадиевич будет руководить крымским главком (милиции), будет конвейерный процесс подачи исковых заявлений», - отметил спикер.

Вырученные деньги ГРИЦЕНКО обещает передать детским домам, сиротам, многодетным семьям. «Я даже заинтересован в том, чтобы Геннадий Геннадиевич как можно больше говорил, и как можно (больше) платежей поступало для оказания помощи детям», - отметил спикер.

6 октября ГРИЦЕНКО назвал «собачьей чушью» высказывания МОСКАЛЯ в его адрес и заявил о подготовке исков в суд. Спикера, в частности, возмутили обвинения начальника милиции в покрывании противоправной деятельности ряда депутатов крымского парламента.

7 октября Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму заявило, что крымский спикер является публичным лицом, и его можно критиковать.