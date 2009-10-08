Ющенко едет в Крым на тактические учения

Президент Виктор ЮЩЕНКО заслушает отчет начальника генерального штаба Сергея КИРИЧЕНКО о состояния дел в украинской армии, сообшила журналистам в среду руководитель Секретариата главы державы Вера УЛЬЯНЧЕНКО.

В четверг в Крыму ЮЩЕНКО примет участие в тактических учениях Военно-морских сил Украины.

«Верховный главнокомандующий будет принимать рапорт руководителя Генерального штаба о боеспособности армии, и дальше будем следить за новостями», - ответила УЛЬЯНЧЕНКО на вопрос, принял ли Президент отставку начальника генштаба.

Учения пройдут в районе озера Донузлав.

Ранее КИРИЧЕНКО фактически подтвердил газете «Коммерсант-Украина» намерение уйти с должности: «Есть время, когда вступают в должность, а есть время, когда ее покидают. Не бывает ничего вечного. Все происходит в рамках проблем и жизненных обстоятельств».