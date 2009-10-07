Пограничники не пустили в Украину шестерых пакистанцев

Крымские пограничники отказались пропустить через государственную границу Украины шестерых граждан Пакистана, которые прилетели рейсом «Ташкент – Симферополь».

Как говорится в сообщении пресс-службы Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, молодые люди утверждали: прибыли в страну заниматься на подготовительных факультетах, чтобы в следующем году поступить в украинские вузы.

Согласно постановлению Кабинета министров, для зачисления в учебные заведения Украины иностранцы должны предоставить пакет документов. «У пакистанцев многих документов не оказалось, некоторые были просрочены», - отметила пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления.

Кроме того, прибывшие в симферопольский аэропорт представители учебных заведений, которые, по словам граждан Пакистана, пригласили их, написали официальный отказ от иностранцев.

Несостоявшимся студентам пришлось покинуть страну. Пограничники отправили их на том же самолете, который доставил пакистанцев в Украину.