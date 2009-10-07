Из Крыма выдворили подозреваемых в громких убийствах в России

Милиция выдворила из Украины двух россиян, которые находились в розыске в Российской Федерации по подозрению в совершении резонансных убийств в Северной Осетии.

Предполагаемые киллеры задержаны при пересечении российской границы.

В распространенном сегодня сообщении пресс-службы крымской милиции говорится, что силовики получили оперативную информацию о двух подозрительных мужчинах, поселившихся в гостинице в Алуште. В результате проверки задержаны граждане РФ Таймураз ГАГЛОЕВ и Роберт ТАБУЕВ. Установлено, что они приехали в Украину в мае 2009 года.

«Поскольку при задержании граждане России пытались бежать, оказывали физическое сопротивление и пребывали на Украине с грубыми нарушениями Закона «О правовом статусе иностранцев», им был запрещен въезд в страну сроком на пять лет и сделано предложение добровольно покинуть территорию государства до 23 часов 6 октября», - отметили в милиции.

Крымские правоохранители сообщили об этих гражданах российским коллегам.

Как утверждает милиция автономии, 7 октября МВД РФ информировало ее о задержании россиян при пересечении границы.

Выяснилось, что они находились в федеральном розыске как подозреваемые в совершении резонансных преступлений в Республике Северная Осетия-Алания в марте-ноябре 2008 года.

В марте расстрелян начальник УБОП МВД республики Марк Мецаев и тяжело ранен капитан милиции Сергей Абаев, в сентябре - обстрелян автомобиль, в котором находились замначальника отдела Промышленного РОВД Илья Касрадзе и капитан милиции Анзор Бучури (от полученных ранений Касрадзе скончался), в октябре - обстреляна машина, в которой был начальник первого отдела управления уголовного розыска МВД Северной Осетии Виталий Чельдиев (правоохранитель скончался); в ноябре убит мэр Владикавказа Виталий Караев.

У задержанных изъяты 10 мобильных телефонов украинских операторов мобильной связи, магнитные носители со схемами расположения объектов в Украине и схемами закладки взрывных устройств, сказано в сообщении милиции Крыма.

«По непроверенной информации российской стороны, задержанные готовили на территории Украины заказное убийство государственного либо общественного деятеля. Им помогал скрываться бывший сотрудник МВД по Северо-Восточному округу Алании, который последнее время проживал в Украине и якобы является помощником одного из народных депутатов», - заявили в милиции.